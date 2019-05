NA MLADIMA SVIJET OSTAJE? Mlađahna influencerica skupljala fanove na najdebilniji mogući način – bome joj je prisjelo

Iako nije decidirano rekla zašto je uništila 200 godina stari kip, pretpostavlja se kako je htjela povećati broj fanova

Mlađahni poljski model i influencerica s nekih 6000 fanova, odlučila si je povećati sljedbu na prilično idiotski način. Julia Słońsk tako je prije nekoliko dana čekičem razbila nos jednom 200 godina starom kipu u Varšavi.

„Je’ snimaš“, čuje se 18-godišnjakinja na snimci prije nego što počne s vandalizmom. Snimku je na kao stroy na isntagramu objavio drugi korisnik @advvx. Potom uz smijeh odlaze.

“Snimku su prikazali i poljski mediji. Juliji su počele stizati bijesne poruke pa čak i prijetnje smrću, a poljska on-line banka mBank koja ju je angažirala za kampanju joj je ekspresno otkazala suradnju. „Definitivno ne podržavamo takvo ponašanje i time bi se trebale pozabaviti nadležne institucije”, kratko su priopćili, prenosi Metro.

Ispričala se, ali bijes se nastavlja

Mlada influencerica se ispričala, ali to nije baš stišalo bijes Poljaka.

“Ono što se dogodilo jučer se nije trebalo dogoditi i duboko žalim zbog toga. Bila sam glupa. Neću reći što me nagnalo na to jer je to privatna stvar, ali stvarno se želim svima ispričati”, rekla je 18-godišnjakinja kojoj se smiješi kaznena prijava.

Video je u međuvremenu obrisan, ona je blokirala komentare na svojim računima. Skulptura je privremeno, hm, obnovljena…