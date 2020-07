MOŽE LI LUKSUZNIJE? Ovaj bogataš nosi zlatnu zaštitnu masku, teška je tri kilograma, a pogledajte samo koliko vrijedi

Bilo je samo pitanje vremena kada će medicinske maske, obavezan “modni dodatak” tijekom pandemije koronavirusa, postati ono što razlikuje bogate i siromašne.

Dok “siromašni” nose obične pamučne medicinske maske, bogati soj društva već ima zlatne maske poput Indijca Shankara Kurade iz grada Pimpri-Chinchwad in Pune. On je svojom zlatnom maskom vrijednom 3.869 dolara ili 289.000 rupija, privukao pažnju lokalnog stanovništva, ali i šire javnosti, piše Indian Express.

Shankar Kurade, a resident of India’s Maharashtra state has turned heads after wearing a solid gold face mask worth nearly $4,000 amid the ongoing #COVID19 pandemic. He tells Sputnik that he still has to observe social distancing guidelines though #India pic.twitter.com/9z90hsRSgm

— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) July 4, 2020