Djevojka koja se na društvenim mrežama predstavlja samo kao Ari otkrila je upravo u razgovoru za portal The Mirror da je do sada uzela oko 440 tisuća kuna na platformi Fanvue, i to zahvaljujući tome što udovoljava specifičnim zahtjevima svojih klijenata.

A svi ti silni muškarci obožavaju gledati atraktivnu Ari dok se bavi vrtlarstvom, pa su i fantazije tih fetišista prilagođene okolišu u kojem uživa dok okopava i obrezuje.

Najveći dio njezinih obožavatelja želi je gledati golu dok vrtlari, međutim svakakvih je tu zahtjeva, pa tako od nje često traže i da sjeda gole guze u koprive!

"Bez obzira koliko sam puta to učinila, i dalje me jako boli. Zato, kada ispunim nekome takvu želu, odmah moram staviti guzu na led jer u protivnom satima nisam u stanju sjediti", kazala je za Mirror.

Ari je nekoć konobarila u restoranu jednog casina, a sada sanja o tome kako će toliko uštedjeti da će sebi moći priuštiti kuću s ogromnim vrtom.