‘MOLITE ZA NAS I POJAČAJTE TV’: Pismo novopečene mame susjedima u zgradi je hitčina kakvu ne vidite svaki dan

Posljednjih dana Twitterom kruži zanimljivo pismo jedne novopečene, neispavane mame, koja je odlučila isprobati novu metodu uspavljivanja svoje bebe, a koja bi mogla izazvati ljutnju susjeda u zgradi. Zato ih je unaprijed upozorila na moguće posljedice i u poduljem ih pismu zamolila za razumijevanje.

“Sa žaljenjem vas obavještavam da smo započeli s učenjem našega sina da zaspi sam. Nakon mnogih neprospavanih noći, zahvaljujući zastrašujućem četveromjesečnom nedostatku spavanja, odlučili smo da je vrijeme da započnemo s metodom ‘pusti ga da plače'”, započela je stanarka svoje obraćanje susjedima.

“Ako čujete plač, molim vas, molite za mene i znajte da i ja plačem i ludim. Jako mi je žao zbog neugodnosti koje bi vam ovo moglo stvoriti, nadamo se da neće potrajati dugo. S tom metodom pokušat ćemo tri do četiri dana u komadu, nakon čega ćemo, ako bude bezuspješno, uzeti pauzu od dva tjedna”, nastavila je.

neighbors left this on the door.. im gonna bake them some cookies 😭 pic.twitter.com/SQ0BiF6yTW

