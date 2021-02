MLADENKA IZBEZUMILA MUŽA USRED VJENČANJA: ‘Smijem li zagrliti bivšeg za oproštaj?’ Njegova reakcija je žešći hit

Mladenka koja je usred ceremonije zatražila dopuštenje novopečenoga supruga da posljednji put zagrli bivšeg dečka, ostavila je internet u čudu, a ekipa masovno komentira kako mladoženja “zaslužuje bolje”.

Žena, na TikToku poznata kao @mayangkumay, podijelila je video koji je gost snimio na njezinu vjenčanju, za koje se vjeruje da se održalo u Maleziji. U isječku, koji je na toj platformi pogledan više od 5,5 milijuna puta, vide se mladenci koji pozdravljaju svoje goste, od kojih je jedan – mladenkin bivši dečko.

Groom 'smiles in pain' as wife-to-be asks to hug her ex 'one last time'https://t.co/YkFiVKhIcl pic.twitter.com/CGhv0yumGo

