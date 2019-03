MJESECIMA IH MALTRETIRAO GLASNOM GLAZBOM PA POŽALIO: ‘I, jesi se naslušao glazbe, čuješ što te pitam’

Nije htio otvoriti vrata, no jedan od susjeda našao je način kako ga namamiti

Mladić u Kijevu je, kako kažu susjedi, mjesecima cijelu zgradu maltretirao preglasnom glazbom. Susjedi su ga vjerojatno pokušali smiriti, no on ih je očito ignorirao. No jedan otac male djevojčice odlučio je da mu je dosta. Namamio je ‘ljubitelja glazbe’ da otvori vrata. Dok se mladi otac skrivao uza zid, na vrata nekuluturnog susjeda je pozvonila mlada djevojka.

Pošteno ga premlatio

Ispočetka je pričala s njime, a onda je mladi otac krenuo u akciju i ušao mu stan. S obzirom na to da kamera snima samo stubište, (i to nažalost, bez zvuka), ne znamo što se odvijalo u samom stanu, ali za pretpostaviti je kako razgovor nije bio osobito miran jer ubrzo vidimo kako otac izvlači susjeda na hodnik i nastavlja ga uvjeravati da je krajnje vrijeme da stiša glazbu. Šakama i nogama.

U jednom trenutku, dok susjed pokušava rukama zaštiti glavu i vrat od daljnjih batina, bijesni otac mu je navodno rekao “I, jesi se naslušao glazbe, čuješ što te pitam”. Nakon što se snimka proširila društvenim mrežama, i ostali susjedi su rekli kako je točno da ih mladić, koji se inače zove Edik, već mjesecima zlostavlja preglasnom glazbom. Ipak, misle da je susjed koji ga je premlatio pretjerano reagirao.

“Ne znam hoće li žrtva tužiti napadača, no mislim da će, ako ih se identificira, biti kažnjeni” rekla je jedna susjeda.