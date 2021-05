MISLITE DA SU OVO NEKE SEKSI CURKE? Pogledajte kako izgledaju kad se skinu do kraja, prilično je uznemirujuće

Policija u Kini nedavno je izdala upozorenje o “lažnim ženama” koje koriste protetičke silikonske grudi realističnog izgleda kako bi nagnale muškarce da se skinu tijekom internetskih razgovora s njima, a zatim ih ucjenjivale kompromitirajućim snimkama, prenosi Oddity Central.

Ako nas je posljednjih nekoliko godina ičemu naučilo, to je da svakako ne bismo trebali vjerovati ničemu što vidimo na društvenim mrežama. Od komercijalno dostupnih aplikacija poput FaceAppa, do naprednog Deepfakea i umjetne inteligencije, tehnologija je postala toliko dobra u varanju ljudskog oka da jednostavno više ne možete vjerovati ni vlastitim očima.

Ali, nije samo tehnologija izvor prijevara. Prema nedavnim izvještajima, bande Kineza koriste se osnovnim alatima poput silikonskih grudi i šminke kako bi se predstavljali kao žene i na mreži ucjenjivali lakovjerne ljude.

Male Scammers Use Silicone Breast Prosthesis to Pose as Attractive Women Online – https://t.co/l1bav4Y2d0

Police in China recently warned of “fake women” who use realistic-looking silicone breast forms to trick men into taking off their clothes pic.twitter.com/WIcHSHcT2a

— Absolute General News (@LoonyPics) May 28, 2021