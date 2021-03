Andreas Flaten, još je u studenom prošle godine dao otkaz u mehaničarskoj radionici u američkoj Georgiji, a epilog, zbog kojeg je njegov bivši šef navukao bijes, došao je četiri mjeseca kasnije.

Čitavu sitaciju opisala je djevojka ovog radnika. „Jučer u 20 sati stigla zanja plaća mog dečka, u penijima. Zadnji radni dan bio mi je studenom“, napisala je u ožujku na Instagramu, i opisala zašto je u nesigurno vrijeme ipak dao otkaz.

„Prije svega, kada je dao otkaz, dao ga je u pisanom obliku zajedno s dva tjedna otkaznog roka. Nakon što se (šef) Miles Walker u radionici AOK Walker nastavio ponašati kao šu*ak kakav je i obične radne radne pretvarao u pakao, nepotrebnim komentarima o kćeri mog dečka i opčenito time što je seronja, ta dva tjedna pretvorila pet dana. Moj dečko je predao svoju manduru, urednu, opranu i zapakiranu u kutiji, zajedno s još jednim pismom u kojem obrazlaže zašto odlazi ranije“, opisuje.

A da optužbe o tome kako je šef seronja i šu*pak nisu tek ogorčene parole, pokazuje i ono što je uslijedilo.

„Prošla su tri mjeseca, i on je i dalje odbijao isplatiti zadnju plaću, navodeći nekakvu štetu radionici. Čim smo spomenuli riječ ‘odvjetnik“, napravio je ovo: napisala je uz fotografiju tački punih penija. Za slučaj da poruka nije bila jasna, tu je bio i papir s natpisom ‘Je*i se’

Čitavu zadnju plaću od 915 dolara, šef je isplatio u 91.515 penija. No to nije najgore.

„Ne možemo ni skupiti sve penije jer su pokriveni nekim uljem. Sam bog zna kako ćemo ih maknuti s prilaza, staviti u auto, izvaditi iz auta i odnijeti ih u banku. Ako će ih uopće prihvatiti jer su prekriveni uljem“, ogorčena je djevojka.

„Ne znam što je gore- da je on toliko jadan da ne može prihvatiti da zaposlenik odlazi jer je najveći šu*ak kojeg sam ikad upoznala ili da se toliko trudio da skupi 915 doilara u penijima samo da kaže ‘je*i se’. Ono, pa mogao se jednostavno pomokriti po čeku ili nešto..“, zaključuje i apelira na sve da podijele status i radionicu zaobilaze u širokom luku. „Netko tko je takav ne zaslužuje imati uspješnu radionicu“.

Flaten je za lokalni medij rekao kako je njegov šef stvorio iznimno toksično radno okruženje i da je bio poznat po maltretiranju radnika te kaže kako je jednom bivšem kolegi skinuo hlače pred kolegama. Svađa je izbila nakon što ga je šef, usprkos ranijem dogovoru, uporno stavljao u smjene zbog kojih nije mogao pokupiti dijete iz vrtića, a nakon toga se šef potrudio da radni dan pretvori u pakao.

Manijakalni mehaničar odbacuje sve navode, a novinarima koji su ga pitali o slučaju poručuje da se „gone u 3 PM s njegovog posjeda“. O slučaju je samo rekao da „ako se se netko toliko pomuči da bi to napravio, znate da postoju motivacija“. O njegovom karakteru možda najbolje svjedoči komentar: ‘Nije važno, dobio je novac. On je je*ena plačipi*ka što se uopće žali”.

Zakonski, Walker je u pravu jer ni jedan propis ne određuje u kojoj se denominaciji mora isplatiti plaća, i Flatenu ne preostaje mu ništa drugo nego čistiti kovanice od ulja. Treba mu otprilike dva sata da očisti kovanice u protuvrijednosti pet dolara.

More employees from A OK Walker Luxury Auto shop have come forward to talk about the toxic work environment. So I went to ask the owner about what started the whole conversation, paying employees in thousands of pennies. #peachtreecity @cbs46 pic.twitter.com/rTZtCC7Lv9

— Jamie S Kennedy (@Jamie_S_Kennedy) March 17, 2021