MANEKENKA RAZBJESNILA POLA INTERNETA: Tetovirala svog mačka prije 4 godine, a paljba u komentarima još uvijek nije prestala

Vlasnica tvrdi da se mačak počeo normalno ponašati odmah nakon tetoviranja i da se vratio svojoj uobičajenoj rutini

Ljubitelji životinja sasuli su drvlje i kamenje po ukrajinskoj manekenki koja je tetovirala svog bezdlakog mačka Yashu.

Elena Ivanickaya, instruktorica fitnessa i Instagram model, tetovirala je mačka još 2017., kada je na društvenim mrežama objavljivala fotografije životinje pod sedativima. Optužili su ju za okrutnost prema životinjama, a nesvakidašnju priču pratili su i svjetski mediji.

Umjesto da se povuče, Ivanickaya je branila svoju odluku i nastavila objavljivati fotke mačka na društvenim mrežama. Te su fotke nedavno ponovno postale viralne, a ljubitelji životinja još jednom su prozvali manekenku.

“Ovaj mačak ima bolji život od vas. Možda je tetoviranje za vas pakao, ali on se osjeća odlično. Nije bio kastriran, niti će ikad biti, to bi bila prava okrutnost. Razgovarala sam s veterinarom prije tetoviranja i on je rekao da je to u redu pa je sve bilo pod kontrolom”, napisala je Elena 2017.

Ne kaje se zbog odluke

Influencerica je otkrila da je pištolj za tetoviranje išao samo jedan do dva milimetra u Yashinu kožu i da nije osjećao nikakvu bol, tijekom i nakon postupka. Vlasnica tvrdi da se mačak počeo ponašati normalno odmah nakon tetoviranja i da se vratio svojoj uobičajenoj rutini.

Ipak, ljude tada nije uvjerila njezina retorika, baš kao i sada kada su fotke ponovno postale viralne. Ljubitelji životinja ponovno su se okomili na influencericu, a neki od njih pozivaju vlasti na djelovanje.

“Ovo je zlostavljanje životinja”, “Obriši ovo i potraži profesionalnu pomoć. Neka netko spasi ovog jadnog mačka”, “Ne razumijem kako možeš ovo napraviti mačku, a ti sama nemaš tetovaže. Licemjerna si, zaslužuješ da ti oduzmu mačka”, samo su neki od komentara na Instagramu.

Unatoč žustrim reakcijama, Elena se očito ne kaje zbog svoje odluke. Još uvijek se nije osvrnula na nove kritike, ali činjenica da još uvijek objavljuje fotke tetoviranog mačka govori sama za sebe.