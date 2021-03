MAMA DVOJE DJECE PRIZNALA DA SE ŽELI SEKSATI 11 PUTA DNEVNO: Našla se na udaru hejtera zbog nezasitnog libida

Tracy je pozvala ljude da razmisle prije nego što osude druge prema njihovim spolnim nagonima

Mama dvoje djece i fitness trenerica Tracy Kiss našla se na udaru trolova na društvenim mrežama nakon što je u emisiji “The Sex Clinic” progovorila o svojoj ovisnosti o seksu.

“Kad je masturbacija u pitanju, to radim najmanje dva puta dnevno, ponekad i tri. Radim od doma, pa je pauza za ručak idealna za to”, kazala je te je zatražila savjet kako bi zauzdala svoj “mega visoki seksualni nagon” jer joj on uzrokuje probleme u vezi.

Tracy je kazala kako se osjeća neraspoloženo kada se ne seksa te je dodala kako bi mogla imati snošaj 11 puta dnevno, piše Daily Star.

“Niste dužni s partnerom dijeliti ama baš svaki dio svog seksualnog života. Nemojte mu uvijek sve otkrivati. Ovdje nije problem u vama kao jedinki”, rekla joj je stručnjakinja Jess Wilde.

Nada se da će pomoći drugim ženama

Tracy je bila zadovoljna što je dobila savjet o svom seksualnom životu, ali nije očekivala da će dobiti toliko hejterskih poruka nakon emitiranja emisije.

“Trolovi misle ‘Ova žena je na televiziji i kaže da voli orgazam i može se seksati 11 puta dnevno, sada će moj dečko to isto očekivati ​​od mene’ ili ‘sram me je da me se povezuje s takvom osobom lakog morala'”, kazala je za The Sun.

“Moramo prestati bojati cijeli spol istim kistom, prestati se uspoređivati ​​s drugima i prihvatiti svoju individualnost i ponositi se time tko smo i što nas čini posebnima”, istaknula je.

Tracy je pozvala ljude da razmisle prije nego što osude druge prema njihovim spolnim nagonima jer na libido mogu utjecati neravnoteže hormona u tijelu. Nada se da će njena priča pomoći smanjiti stigmu oko žena koje govore o svom seksualnom životu. Ona je, inače, poznata po svojim izjavama da je sperma ljekovita te ju redovito konzumira.