MALO SE ZAIGRALI U KREVETU PA NA KRAJU MORALI – POZVATI POLICIJU: Djevojka stavila dečku lisice pa izgubila ključ

Britanska policija reagirala je na ranojutarnji poziv muškarca i žene kojima je jedan detalj upropastio romantiku. Naime, djevojka je lisicama zavezala svoju bolju polovicu tijekom seksi igrica, no zametnula je ključ pa ga kasnije nije mogla osloboditi.

Manchesterska policija dobila je poziv u četiri sata ujutro i pomogla nespretnom paru.

0430hrs. Male phoned requesting help as his girlfriend had locked him in some handcuffs and they couldnt now find the key. Wanted Police as he feared the Fire Brigade would cut them and they were expensive. Male released …

— GMP Rochdale (@GMPRochdale) September 18, 2020