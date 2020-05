MAKLJAŽA U JAVLJANJU UŽIVO: Novinarka jedva ostala pribrana dok su se njezine mačke opako tukle iza nje

Gledatelje diljem svijeta oduševila je snimka javljanja uživo filipinske novinarke Doris Bigorinije i njenog gosta.

Budući da zbog pandemije koronavirusa radi od kuće, u kadar su joj upale njene dvije mačke, i to u velikom stilu. Naime, počele su se žestoko tući, no novinarka je uspjela ostati mirna unatoč komešanju i nastaviti razgovor sa sugovornikom.

MY CATS HAVE NO CHILL 😹😹 @DorisBigornia pic.twitter.com/nJr3ZCedbG

— 𝙽𝚒𝚔𝚔𝚒 𝙱𝚒𝚐𝚘𝚛𝚗𝚒𝚊 𓃠🎀 (@nikkibigornia) May 15, 2020