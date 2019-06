MAJMUNI PIJANI, ALI DOSLOVNO! Čimpanze se druže uz čašicu, a često se i ubiju u cugi pa liječe mamurluk

Brojne su priče o pijanim životinjima – od sobova koji haraju skandinavskim selima, psima koji prate svoje gazde u kafić, no po prvi puta su otkriveni majmuni koji se “uništavaju” u svom staništu.

“Ispijanje etanola je praktički univerzalno i javlja se u svim ljudskim civilizacijama, no do sada nije bilo zabilježeno kod primata u divljini. Postojale su priče, ali do sada su bile nepotvrđene” istaknula dr. Kimberley Hockings, prenosi Daily Mail.

Ona i njezine kolege uhvatili su čimanze u zapadnoj Africi kako ispijaju fermentirani sok palme koja raste u njihovom staništu. Čak su pronašli i način da dođu do svog omiljenog pića, radeći svojevrsnu spužvu od lista.

Znanstvenici su primijetili da i stari i mladi majmuni rado uživaju u alkoholu i druže se uz “čašicu” baš kao i ljudi. Neki od njih su čak pokazivali i znakove mamurluka, stoji u istraživanju objavljenom u časopisu “Royal Society Open Science”.

Hockings pojašnjava kako su zajednički preci majmuna i ljudi razvili gensku mutaciju zahvaljujući kojoj je njihov organizam mogao prerađivati etanol. Ističe i da prema svemu poznatome, majmuni bolje podnose alkohol.

Prema teoriji “hipoteza pijanog majmuna” to je našem pretku dalo prednost u preživljavanju.

Ranije je otkriveno da i zeleni majmuni na otoku Saint Kitt često kradu koktele turistima. Ipak, oni nešto slabije podnose alkohol, pa se često pijani potuku i obaraju stolove u kafićima na plaži.