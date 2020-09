‘MAJMUNE, MAKNI KLIMU’: Stanaru zagrebačkih Srednjaka vjerojatno se neće baš svidjeti nepristojna poruka od susjeda

Mnogi stanovnici Srednjaka imaju isti problem, no smatraju kako je autor poruke to mogao reći na pristojniji način ili to riješiti u četiri oka

Jednom stanovniku zagrebačkog kvarta Srednjaci neće se svidjeti poruka koju mu je susjed ostavio na oglasnoj ploči.

Naime, stanar želi riješiti problem s vodom iz klime svojeg susjeda s gornjeg kata koja mu kapa po prozoru, vlaži i stvara buku.

“Majmune sa diletacije I gledano na zapad, makni klimu da mi ne curi po prozorskoj klupčici. Naje*em ti se mamice”, piše u poruci koja je snimljena u jednom od nebodera u Ulici braće Domany.

Fotografija upozorenja osvanula je i na Facebook grupi posvećenoj Srednjacima i izazvala je brojne komentare stanovnika kvarta.

“To, tako treba”, “Glupost, pa kaj nije pozvonio na vrata i rekao to onom kojeg ide. Previše je stanova na dil. 1 sa zapadne strane, a svaki drugi ima obješenu klimu. Na kojeg se to majmuna točno odnosi ne zna nitko. Neće tako riješiti svoj problem ma koliko god da ga to frustrira”, “Otić gore, fino popričati, eventualno ponudit rješenje ako čovjek ne zna kako i problem riješen. Dva puta sam ga tako riješila. Ovo je možda zadnji stadij frustracije, ako se prethodno probalo mirnim putem probati riješiti problem”, “Stvar je vrlo jednostavno i kulturno rješiva, i bez ‘mamice'”, pisali su stanovnici Srednjaka.

Još uvijek nije poznato je li nepristojna poruka urodila plodom i jesu li susjedi uspjeli zakopati raznu sjekiru.