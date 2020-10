MAČKA ŽIVI U TERETANI I PENJE SE PO UMJETNIM STIJENAMA: Gledala je penjače pa je ubrzo počela oponašati njihove pokrete

Prije nego što se usudila penjati po zidu, spretna Lalah vježbala je na užadi i stepenicama

Ako mačke nešto vole, to je penjanje, a zahvaljujući majci prirodi dolaze s ‘ugrađenom opremom’.

Jedna mačka svoju je ljubav prema penjanju odvela na drugu razinu. Ona je Lalah iz Japana, a penjanje joj nije samo prirodni instinkt, već način života. Naime, ona ‘radi’ u teretani i često ju se može vidjeti kako se penje po umjetnim stijenama.

Sve je počelo penjanjem po užadi i stepenicama, a nakon što je svakodnevno promatrala penjače u teretani, počela je oponašati njihove pokrete i na zidu.

Lalah je ubrzo dosegnula najviši vrh koji je visok pet metara, a talentirana planinarka postala je viralna senzacija. Zanimljivo je što nikada nije dobivala nagradu u obliku slastica kada bi se penjala. Jedina podrška bili su joj drugi penjači koji su ju ohrabrivali.

Kada se ne bavi sportskim penjanjem, Lalah odmara i uživa u pažnji posjetitelja teretane. Njezin vlasnik kaže da se ponekad odvaži i odspava u nečijoj torbi pa mora upozoriti goste da provjere stvari prije odlaska.