MAČAK OSCAR DO SADA PREDVIDIO NA STOTINE SMRTI: Doktor objasnio zašto je to moguće

Životinje su često proglašavane najboljim terapeutima što je potvrdio i mačak Oscar koji je postao zvijezda nakon što je dr. David Dose u časopisu New England Journal of Medicine objasnio kako on predviđa kada će netko preminuti.

Mačak bi ljudima koji su bili u uznapredovaloj fazi Alzheimera ili Parkinsonove bolesti pomagao tako što bi se s njima mazio te spavao kraj njih, a mnogi su ubrzo nakon toga, točnije taj isti dan, preminuli.

Zaposlenici uočili neobično ponašanje

Njegovo ponašanje uočili su zaposlenici Centra za rehabilitaciju ‘Steere House’ na Rhode Islandu u SAD-u. Bilo je poprilično neobično što bi mačak iz čistog mira skočio na određenu osobu te joj se umiljavao s tolikom ljubavlju, ne bi li ista uskoro preminula. Kada su povezali smrt i Oscara, djelatnici su odlučili ovaj “znak” koristiti u plemenite svrhe te bi za osobu za koju je Oscar predvidio smrt olakšati posljednje dane.

Mačak je prognozirao na stotine smrti, a Dr. David Dose smatra da Oscar primijeti manjak pokreta kod umirućih ljudi te da može namirisati biokemijske supstance koje se oslobađaju iz umirućih stanica.

O svemu tome Dose je napisao i knjigu koja se zove ‘Making Rounds With Oscar: The Extraordinary Gift of an Ordinary Cat’.