LUDOSTI NA HRT-U: Astrologinja ozbiljno pričala da ‘magnetizam’ proizvodi potrese, voditeljica slušala; HRT: ‘Zvali smo je da priča o ljubavi’

U emisiji HRT-a, Kod nas doma koju vodi Barbara Kolar ugošćena je astrologinja Anđelka Subašić. Nakon što je govorila o ljubavi iz perspektive astrologinje koju klijenti često pitaju o tome, iz nekog razloga, voditeljica ju je pitala o pandemiji i potresima, pa se tako na državnoj televiziji koju svi plaćamo, moglo čuti kako magetizam planeta i konstelacija u Sunčevom sustavu izazivaju potrese, a zvijezde nagovještaju kako ćemo se tek u svibnju vratiti koliko toliko normalnom životu. Barem se tako dalo razbrati iz odgovora. No možda smo pogrešno protumačili njenje osebujne rečenice, pa najbolje da s prenese odgovor u potpunosti.

Vodieljica je je astrologinju pitala : “Možemo li našim gledateljima dati nekakav nagovještaj kakav nas ožujak čeka, hoćemo li konačno prema nekom životu?”., a ovo je bio odgovor:

‘To je magnetizam i naboj koji doista proizvodi potrese’

“Pa rekla bih da krajem ožujka se ipak nekako poslaguje, ovaj, to… to su te konstelacije planeta Sunčevog sustava u nekim teškim kutevima, 90 stupnjeva i tako, jednostavno to je magnetizam i naboj koji doista proizvodi i potrese i ovo i ono pa tako i na osobnom planu.”, rekla je, i nastavila o pandemiji:

“U drugom dijelu da, ali prvi dio još nije i mislim da u ožujku možemo očekivati… Zato bismo trebali biti oprezni malo što se tiče, to baš nije popularno, sada će me svi napast da bi ja rekla, ja bi ipak oprezno, oprezno. To je kao, mi smo još uvijek bolesni svi, bez obzira jesmo li ili nismo, ali smo ono… nakon bolesti ti treba malo oporavka. Ali od svibnja, recimo, bi trebalo biti onak, još u ožujku se moramo paziti, biti će dosta i… ali masovno cijepljenje u drugoj polovici, u prvoj polovici se neće događati jer neće biti omogućeno sve skupa, ali u drugoj polovici bi išlo. Ako ste na to mislili”, rekla je Subašić.

Voditeljica Kolar ju je slušala i pustila da priča.

Pozvali ju da priča o ljubavi

HRT- je ekspresno odgovorio na upit zašto su astrologinju smatrali relevantnom da govori o pandemiji i potresu, a iako se voditeljica ni u jednom trenutku nije ogradila od prognoza astrologinje, ističu kako “kako gošća nije iznosila nikakve štetne i opasne stavove koji bi mogli ugroziti život i zdravlje ljudi”. Odgovor prenosimo u cijelosti.

“Napominjemo kako se radi o mozaičnoj emisiji ležernijeg tona u koju je astrologinja bila pozvana kao gošća kako bi govorila o ljubavi. S obzirom na situaciju, dotakla se i aktualnih tema, no Hrvatska radiotelevizija vjeruje kako je svakome jasno da mišljenje astrologa nije znanstveno utemeljeno mišljenje. Dodajemo i kako gošća nije iznosila nikakve štetne i opasne stavove koji bi mogli ugroziti život i zdravlje ljudi. Također, stavovi gostiju u emisiji nisu stavovi Hrvatske radiotelevizije.”, rekli su u odgovoru.

Ipak na jedno pitanje nisu odgovorili – Namjerava li HRT u budućnosti u regularan program pozivati i druge stručnjake za predviđanje budućnosti, primjerice bacanjem runa, promatranjem leta ptica ili taloga kave, ili je pak stav HRT-a da se astrologija iz nekog razloga izdvaja među tim vještinama.