LJUDI TVRDE DA IM VELJAČA IDUĆE GODINE ‘DJELUJE SMIRUJUĆE’: ‘Pretpostavljaš da ćemo ju doživjeti, ambiciozno’

Ekipa na društvenim mrežama divi se izgledu veljače 2021. godine u kalendaru.

Naime, iduća veljača počinje u ponedjeljak i završava u nedjelju stoga mnogima na kalendarima izgleda veoma smirujuće.

“Kvragu, pogledajte kako je smirujuća veljača 2021.”, napisao je korisnik Twittera još u rujnu ove godine, a njegovu je objavu dosad lajkalo gotovo pola milijuna ljudi.

bloody hell, look how satisfying feb 2021 is pic.twitter.com/tHklgtbQNJ

— Curtis Parker-Milnes (@CPMilnes) September 6, 2020