‘LJUDI SU PROBILI NA ŽIVCE’: Fotka snimljena u Dalmaciji je čudna, ali nije čudnija od 2020. Rasprava u komentarima je sve

Veliki napuhanci za more hit su posljednjih godina, no ovaj je zaista ekstremni primjerak

Budući da je 2020. poprilično čudna godina, ne bi nas trebalo začuditi ponašanje nekih ljudi za vrijeme godišnjih odmora.

Tako je negdje u Dalmaciji snimljen četverac koji se zaputio na plažu s ogromnim napuhancem, a fotka je postala prava senzacija na Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca.

“Ljudi su probili na živce”, stoji u opisu fotografije koja je skupila 5.700 lajkova i 700-tinjak komentara.

“Triba li vez za ovo?”, “Dobro je, dobro… Ima mista za samoizolaciju… Corona free plamenac”, “Ovo me tjera da u kupaći zataknem zihericu”, “Trebaju dobit dozvolu od stožera za to ispuhati. Šta ako je to napuhalo pet zaraženih bez maske? Genocid!”, “Treba građevinska za ovo napuvat”, pisali su pratitelji u komentarima.