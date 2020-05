LJUDI SE VRATILI NA POSAO, KAD TAMO – HOROR PRIZORI: ‘Ovo je moj gablec koji sam ostavila prije dva mjeseca’

Mnogi od nas nisu ni slutili da svoj ured neće vidjeti mjesecima nakon što se razbuktala pandemija koronavirusa. Eh, da smo znali, možda bismo i ponijeli neke svoje osobne stvari iz uredskih ladica. No, briga ove žene ipak je nešto specifičnija.

Mhairi-Louise Brennan jednoga je dana sinulo kako je na poslu ostavila bananu u ladici – koja je strpljivo čekala povratak vlasnice puna dva mjeseca. Iako je znala da je po povratku na posao neće dočekati bajan prizor, ono što je ugledala premašilo je sva njezina očekivanja.

Knowin there is a banana in my desk drawer in work, which has been there since a week before lockdown is makin me feel anxious.

Taj je “čaroban” trenutak Brennan zabilježila kamerom, a video je postao hit na Twitteru. Umjesto gnjecavog nereda, u ladici ju je dočekala smežurana, tvrda i potpuno crna banana. “Ne znam što sam očekivala, ali ovo svakako nisam”, napisala je, a ljudi su se našalili: “Ne izgleda tako loše, samo skini koru i navali!”

Deleted last video just incase Gwen Staffani sued me. Just imagine the song * This shit is bananas B-A-N-A-N-A-S* in your head as I dramatically open the drawer k?

The unknown was killing me so I've drove to work to see wit the damage was. I present…a 9 week old banana. pic.twitter.com/M6w1Jv3MqV

— MLB (@mlcoolj2) May 12, 2020