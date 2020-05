LJUDI NE MOGU VJEROVATI ŠTO JE OVAJ TIP SNIMIO: ‘Pa ovo je kao u crtiću!’

Poznata scena iz crtića Looney Tunes crtića ‘Kojot i ptica trkačica’ odigrala se u stvarnom životu, piše Daily Mail. Naime, sveučilišni profesor snimio je kojota koji juri pokušava uhvatiti pticu trkačicu.

Michael Thomas Bogan snimio je scenu 9. svibnja na rijeci Santa Cruz u američkom gradu Tucsonu.

OMG coyote vs roadrunner is real and it’s happening right now y’all!!! #Tucson pic.twitter.com/a64qEbcCdv

— Michael Thomas Bogan (@mtbogan) May 10, 2020