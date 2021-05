LJUDI BJEŽALI GLAVOM BEZ OBZIRA: Jedan od najviših nebodera u Kini počeo se misteriozno ljuljati, a razlog je – nepoznat

Jedan od najviših kineskih nebodera evakuiran je u utorak nakon što se počeo ljuljati, a uspaničeni ljudi pobjegli su na sigurno u južnome gradu Shenzhenu.

Gotovo tristo metara visok neboder SEG Plaza neobjašnjivo se počeo ljuljati oko 13 sati po lokalnom vremenu i odmah je provedena evakuacija ljudi koji su bili unutra dok su prolaznici na obližnjim ulicama u čudu gledali. Zgrada je zatvorena u 14.40 sati, izvijestili su lokalni mediji.

PLIVALI PORED GRANIČNOG PRIJELAZA: U Španjolsku ušlo 6.000 ilegalnih migranata iz Maroka

Završen 2000. godine u središtu jednog od najbrže rastućih kineskih gradova, taj je toranj sjedište jednog od glavnih tržišta elektronike, a u njemu se nalaze i razni uredi.

#BREAKING #SEG Building in Huaqiangbei, #China 's #Shenzhen city has been evacuated after the building started shaking, reports say there was no earthquake. Chinese authorities are now investigating. @TheInsiderPaper #BreakingNews https://t.co/LRJSOvB8Wy https://t.co/9pzePoUkkK pic.twitter.com/UgWLgl5LXx

Uprava za izvanredne situacije istražuje što je izazvalo njihanje nebodera u okrugu Futiana u Shenzhenu, navodi se u objavi na platformi Weibo, koja je nešto poput Twittera.

“Nakon provjere i analiziranja podataka različitih postaja za praćenje potresa diljem grada, zaključeno je da u Shenzhenu danas nije bilo potresa”, piše u objavi. “Uzrok ljuljanja provjeravaju različiti odjeli.”

JOŠ JEDAN STRAVIČAN NAPAD: Surfer umro nakon što je završio u raljama morskog psa – odmah zatvorili dvije plaže

Zasad nije poznato kako će vlada postupiti u slučaju opasne zgrade te veličine koja se nalazi u središtu grada od 12 milijuna ljudi.

People rushed from a skyscraper in south #China's #Shenzhen City after it wobbled on Tuesday afternoon. The local authorities are investigating the cause of the shaking. No earthquakes were recorded in the area. pic.twitter.com/0K97V8Gl54

— China Perspective (@China_Fact) May 18, 2021