LJUBAV JAČA OD EPIDEMIJE: Riječka studentica se zaprepastila kada je vidjela što joj je dečko priredio za rođendan

Za prvi april, dečko je riječkoj studentici pripremio prekrasan dar, kad ih je već epidemija spriječila da budu zajedno, piše Riportal.

“Izašla sam ujutro, to je dnevna rutina, prošetati psa do parka Giordano Bruno u mojoj Osječkoj, a onda se zaprepastila vidjevši ručno izrađeni transparent, zapravo plahtu, na kojoj je ispisano – “Niti Covid-19 u zraku spriječiti me neć jer ti si moj izvor ljubavi i sreće! Sretan rođendan“. Znala sam da je to namijenjeno meni, natpis je nepogrešivo pozicioniran na “moju” ogradu, a nema baš puno ljudi iz moje ulice rođendan na 1. april. Pored toga, i rukopis mi je bio itekako poznat…!”, u jednom dahu ispričala je riječka studentica koja je ipak željela ostati anonimna – nazovimo ju “Petra“.

‘Ljubav će pobijediti sve’

Za iznenađenje koje joj je uljepšalo dan zaslužan je njezin dečko, nazovimo ga “Romano“. Oboje u ranim dvadesetim godinama života, žive svoju ljubav u vrijeme pandemije koronavirusa onako kako najbolje znaju – rastavljeni prebivalištem u gradu i općini, najviše se dopisuju, telefoniraju, “skajpaju”… tek tu i tamo nađu se i uživo. “No ljubav će pobijediti sve, pa i ovaj koronavirus“, složili su se u izjavi za Riportal Petra i Romano!

“Viđamo se rjeđe no ranije, razumljivo, i oboje čeznemo za trenucima kada ćemo se vidjeti. Zbog cijele ove situacije prije neku noć nisam mogao spavati, razočaran jer su naši planovi o velikoj proslavi Petrina rođendana – propali, sve zbog koronavirusa.

Razmišljao sam čime bi ju mogao iznenaditi, i na pamet mi je pala ova ideja s porukom u parku. Petra je danas bila oduševljena iznenađenjem!”, ispričao nam je Romano kojemu je za izradu transparenta bilo potrebno tek malo vremena, plahta i boja, ali je dugoročni učinak – fantastičan.