FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOŽIĆ DOLAZI /

Lampice, jelke i ukrasi: Ljudi se pohvalili svojim okićenim domovima, prizori su prava čarolija

Lampice, jelke i ukrasi: Ljudi se pohvalili svojim okićenim domovima, prizori su prava čarolija
Foto: Reddit
Stigao je prosinac i s njim ono najčarobnije razdoblje u godini -advent. Ulice i trgovi diljem svijeta sjaje tisućama lampica i božićnih ukrasa, a mnogi su već krenuli kititi i svoje domove. Terase, ograde i dvorišta dobile su blagdanski sjaj, a borovi su zablistali uz šarene kuglice, lampice i figurice, čime su pretvorili domove u prave male bajke. Tu toplu blagdansku atmosferu mnogi rado dijele i na društvenim mrežama, posebno na Reddit stranici r/CozyPlaces. Tamo su izdvojeni neki od najljepše i najbajkovitije uređenih domova koji osvajaju na prvi pogled i odmah bude onaj poseban, topli božićni vibe.
1 /25
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
2.12.2025.
11:52
Lorena Motik
Reddit
BožićKićenjeDomUkrasi
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BOŽIĆ DOLAZI /
Lampice, jelke i ukrasi: Ljudi se pohvalili svojim okićenim domovima, prizori su prava čarolija