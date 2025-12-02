Lampice, jelke i ukrasi: Ljudi se pohvalili svojim okićenim domovima, prizori su prava čarolija
Stigao je prosinac i s njim ono najčarobnije razdoblje u godini -advent. Ulice i trgovi diljem svijeta sjaje tisućama lampica i božićnih ukrasa, a mnogi su već krenuli kititi i svoje domove. Terase, ograde i dvorišta dobile su blagdanski sjaj, a borovi su zablistali uz šarene kuglice, lampice i figurice, čime su pretvorili domove u prave male bajke.
Tu toplu blagdansku atmosferu mnogi rado dijele i na društvenim mrežama, posebno na Reddit stranici r/CozyPlaces. Tamo su izdvojeni neki od najljepše i najbajkovitije uređenih domova koji osvajaju na prvi pogled i odmah bude onaj poseban, topli božićni vibe.