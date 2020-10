KUPIO SLADOLED I KAD GA JE OTVORIO – UOČIO NA NJEMU +18 OTISAK: ‘Ne šalim se, je li se netko zabavio s njime?’

Kako posljednjih mjeseci sve više vremena provodimo kod kuće, nema bolje utjehe od uživanja u omiljenom okusu sladoleda. No, jedan se Britanac pomalo začudio kada je otvorio kutiju sladoleda i vidio neobični otisak.

Calum MacDonald na Twitteru je podijelio sliku falusoidne udubine, tvrdeći kako je sladoled bio u takvom stanju kada je otvorio kutiju.

Hi @Tesco – I’m not being funny but has someone has a fun time with my ice cream? I’ve just opened it… pic.twitter.com/CAeME3r4CU

— Calum Macdonald (@CalumAM) October 18, 2020