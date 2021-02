KRIMINALAC BESRAMNO ZAVODIO MLADU SUTKINJU: Snimka ročišta postala viralna, a njoj je ipak nešto pobjeglo

Demetrius Lewis, uhićen zbog pokušaj provale u obiteljsku kuću, 4. veljače morao se videovezom javiti na saslušanje radi određivanja jamčevine. Slučaj ni po čemu spektakularan, no zbog reakcije osumnjičenika, snimka saslušanja pojstala je viralna.

Čim je stao pred kamere, počeo je zavoditi sutkinju Tabithu Blackmon. „Kako si, što ima“, rekao je čim se obratio sudu. „Dobro sam, gospodine, kako ste Vi“, odgovara sutkinja, no osumnjičeni ne prestaje:

„Sutkinjo, vi ste prekrasni, moram vam to reći, jednostavno ste prekrasni“, govori, i nastavlja: „Volim vas, volim vas“, govorio je.

Sutkinja ga je prekinula: „U redu, gospodine Lewis. Laskanje pomaže svugdje, ali ovdje ne“, profesionalno je odgovorila sutkinja. Kako prenosi NY Post, nakon dijela koji se vidi na snimci, sutkinja je nastavila objašnjavati Lewisu kako postoji opravdana sumnja za pozidanje optužnice zbog pokušaja provale te posjedovanja narkotika.

Tužiteljstvo je tražilo jamčevinu od 7.500 dolara, ističući kako je u kući u koju je pokušavao provaliti spavalo toje djece na što je Lewis ostao iznenađen. Također, tužiteljstvo je navelo kako je Lewis tek pušten iz zatvora 2019. Sutkinja je odredila jamčevinu na 5.000 dolara.

No iako je pravnički hladno odradila posao, na snimci se jasno vidi kako joj je kompliment osuđivanog kriminalca ipak izmamio osmijeh.

SHOOTING HIS SHOT – A defendant apparently tried to make a move on a Broward judge during his bond court appearance this morning, but he didn't seem to get very far. 😂

