KRALJEVSKA OPEKLINA: Elizabeta II. ‘ukazala’ se na prstu jedne djevojke

Sophie Marie iz Walesa dva tjedna nije išla na posao jer je imala simptome covida-19. Kada se počela oporavljati odlučila se pozabaviti popravcima u stanu, ali kada je popravljala ladičar superljepilo joj je spalilo kožu na palcu.

Završila je s mjehurom od opekline koji ju je sutradan podsjetio na – kraljicu Elizabetu II, odnosno njen lik na kovanici od dva penija.

“Nije odmah sličilo na kraljicu. U početku je bio samo mjehur i jako me boljelo. Nanijela sam med na ranu, što je donekle olakšalo bol, ali ne previše”, objasnila je Sophie.

Kada se sutradan probudila vidjela je da joj je krasta otpala pa je stavila flaster i kremu na opeklinu. Nekoliko sati kasnije skinula je flaster i poslala prijateljici fotografiju.

It looks like the Queen's head on a 2p coin 😂

— LADbible (@ladbible) June 12, 2020