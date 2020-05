‘KORONABLAGOSLOV’ JE HIT: Ovaj svećenik vjernike škropi – pištoljem na (svetu) vodu! Prizor inspirirao urnebesne memove

Stroge mjere u borbi protiv koronavirusa nisu zaobišle ni Crkvu. Svećenici više ne smiju dijeliti hostije iz ruke, a sveta voda ne smije stajati u zajedničkoj posudi za sve vjernike. Kako bi doskočio ovom problemu, a ipak nastavio blagoslivljati svoje župljane, ovaj se svećenik dosjetio pomalo neobične metode.

Otac Tim Pelc (70) iz župe svetog Ambrozija u Michiganu postao je pravi hit na društvenim mrežama nakon što je sam objavio fotografije na kojima ljudima na cesti dijeli blagoslov prskajući ih – plastičnim pištoljem na (svetu) vodu.

Iznenadna popularnost ugodno je iznenadila svećenika, koji je, kako kaže, ponosan na svoj “otkvačeni um”, ali i na svoje župljane te zajednicu u toj američkoj državi.

A Priest giving social distance blessings with a squirt pistol and what, I'm assuming, is Holy water. 2020 folks. pic.twitter.com/iDnYs33hs9

