Policija u Sheffieldu pokrenula je istragu nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj jedan “covidiot” (jer kako ga drugačije nazvati?!) liže bankomat. U videu, koji je u međuvremenu uklonjen s Facebooka, neimenovani muškarac polizao je tipkovnicu bankomata u Darnallu pa izjavio: “Koronavirus, kako da ne.”

Jedan zgroženi gledatelj – koji tvrdi kako ovo nije prvi put da je muškarac sa snimke otišao predaleko u svojim glupostima – prijavio je video policiji Zapadnoga Yorkshirea.

