PROFESOR IZ PAKLA: ‘Uzeo je malenog psića i njime nahranio kornjaču pred učenicima, bolesno!’

Nastavnik je optužen za plašenje učenika nakon što je navodno nahranio kornjaču živim psićem.

Robert Crosland, nastavnik u školi u Idahu, pod istragom je zbog demonstracije koja se navodno dogodila poslije škole, piše Mirror.

Podržavaju ga učenici i njegovi roditelji

Nastavnik je navodno nahranio školsku nasrtljivu kornjaču (snapping turtle) mladim psićem. Malena je životinja rođena s deformitetima te bi ionako uskoro umrla, tvrde roditelji učenika.

No aktivistica za životinjska prava Jill Parrish napala je demonstraciju, nazvavši ju “odvratnom i bolesnom”. “Dopustiti da djeca promatraju kako nevini maleni psić vrišti jer ga se koristi da bi se njime nahranila druga životinja. To je nasilje. To nije okej”, rekla je Parrish.



No neki roditelji i bivši učenici skočili su u obranu nastavnika. “Ako se radi o deformiranom psiću koji će ionako umrijeti, Cros(land) ionako samo prikazuje krug života”, rekla je Anette Salvesen. A majka jednog od učenika, Julie Johnson, opisala je Croslanda kao “najboljeg nastavnika znanosti” u školi.

Bivši učenici rekli su lokalnim medijima kako je Crosland ranije hranio zmije i kornjaču koju drži u učionici zamorcima, iako nije jasno jesu li zamorci u to vrijeme bili živi. “On je cool nastavnik koji je stvarno unio život u znanost”, rekao je bivši učenik. “Volio sam njegovu nastavu jer je imao kornjače i zmije i druge cool stvari”, dodaje.

U izjavi je škola zatražila od roditelja da budu strpljivi tijekom istrage te da se zaborave na Croslandove “godine brige, truda i strasti”. Lokalni šerif David Fryar rekao je kako policija istražuje incident.