KORISNA, A UZ TO I VRLO ZABAVNA INFOGRAFIKA: Najbolje, najgore, najčudnije osobine zemalja svijeta, pa tako i Hrvatske

Konstantno ažurirana infografika opisuje gotovo svaku državu na svijetu na temelju njenih najboljih, ili najgorih, osobina.

Podatke je prikupila tvrtka za vizualizaciju podataka Information is beutiful koristeći vanjske izvore poput velikih medijskih kuća, vladinih agencija, ili vanjskih tzv. ‘watchdoga (pasa čuvara)’, piše IFLScience.

Karta ocjenjuje države po njihovim proizvodima, psihološkim sklonostima, ekološkim dobrobitima, kuhinji, ponašanju, ljudskim osobinama, bogatstvu i gospodarskoj snazi, tehnološkom znanju i ljudskim pravima. Originalna se verzija prvi put pojavila u knjizi ‘Information is beautiful‘ (Informacija je prekrasna) iz 2009. godine. Od onda je autori neprekidno obnavljanju podacima i informacijama koje šalju ljudi.

Kod nas presađivanje organa, a kod Mađara pornozvijezde

Neke države mogu izazvati zavist. Austrija tako ima najviše zakonski garantiranih plaćenih slobodnih dana, najmanje 22, plus 13 plaćenih dana praznika, dok Bugarska ima najdulji rodiljni dopust, od čak 410 dana, trvdi UN-ov Program za razvoj.

Hrvatska je pak na samom svjetskom vrhu po broju presađivanja jetre i bubrega po broju stanovnika. Od naših susjeda Mađarska je prva po broju pornozvijezda po glavi stanovnika, Srbija po broju popušenih cigareta, a Italija po količini uzgojenih plodova kivija. Za Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru nema podataka.

A kada je u pitanju sreća, pravi su sretnici Kolumbijci. S obzirom da po BBC-u ova zemlja ima više festivala no što ima dana u godini, nije ni čudo da redovito završava kao jedna od najsretnijih država na svijetu.

Ne koristite Twitter u Turskoj

Podaci s ove karte mogu biti korisni ako planirate putovanje. Ako tražite najbolji WiFi signal, uputite se u Litvu. Luksemburg možda jest najsigurnija država, no ako tražite dobru hranu navratite do Irana, koji proizvodi najveće količine kavijara, ili još bolje do Ukrajine, koja se može pohvaliti najvećim brojem drive-through KFC restorana. Ako tražite djevojku ili ženu, možda biste trebali navratiti do Latvije, jer ima najveći odnos žena naprema muškarcima. Ili biste si mogli otići pronaći milijardera u Ujedinjenom kraljevstvu.

Jasno, potrebno je navesti i neka od bizarnijih postignuća. Tako naprimjer Kanada ima najveći broj trgovina s krafnama po glavi stanovnika. Svaka čast. Čestitamo i Nigeriji, zemlji s najvećim brojem prvih 200 igrača igre Scrabble na svijetu, a posebno treba spomenuti norveške pizzoljupce zbog kojih je ta skandinavska zemlja na vrhu popisa po broju pojedenih pizza.

TOP LISTA NAJMOĆNIJIH PUTOVNICA NA SVIJETU: Na prvom mjestu jedna od najmanjih država, evo gdje je Hrvatska

No karta pokazuje i tamniju stranu svijeta. Tako je Eritreja na prvome mjestu po količini dječjeg rada. U toj zemlji djeca ne samo da su zakonski obavezna raditi dva mjeseca tijekom školskih praznika, već nema nikakvog zakona koji bi ih štitio. Susjedna Etiopija ima pak najveći postotak neuhranjene djece mlađe od pet godina, dok Haiti ima najveći broj oboljelih od kolere. Turska je pak na samom vrhuncu po cenzuri Twittera i broju novinara po zatvorima.

Ovdje možete pogledati sve podatke.