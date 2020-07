KONOBAR ODBIO POSLUŽITI GOŠĆU BEZ MASKE: Htjela ga poniziti, ali umjesto poniženja dobio je 100.000 dolara napojnica

Barista Lenin Gutierrez, zaposlenik ‘Starbucksa’ u kalifornijskom San Diegu, koji je odbio uslužiti gošću jer nije nosila zaštitnu masku, dobio je, nakon što je video snimka događaja objavljena na Facebooku, gotovo 100.000 dolara napojnice.

Gutierrez (24) je bio u smjeni kad je u lokal ušla Amber Lynn Gilles bez maske i naručila kavu, prenosi NBC.

Mladić ju je uljudno upitao ima li masku za lice i prije nego što joj je uspio pokazati dokument tvrtke s pravilima o obveznom nošenju maske, gošća ga je verbalno napala, a potom i snimila te snimku objavila na Facebooku.

No, došlo je do obrata koji zasigurno nije očekivala. Kako prenosi američka televizija, ljudi su je online napali zbog kršenja sigurnosnih mjera i ugrožavanja zdravlja zaposlenika Starbucksa, a uskoro je pokrenuta i crowdfunding kampanja pod nazivom “GoFundMe page for barista Lenin Gutierrez”, na kojoj je postavljena snimka, a korisnici zamoljeni da doniraju napojnice za mladog radnika.

Do danas je prikupljeno gotovo 100.000 dolara, uz napomenu da sav novac ide Gutierrezu, koji sada može razmišljati o ostvarenju životnog sna o profesionalnoj plesnoj karijeri i otvaranju plesne škole.

Prozvali ju ‘Karen’

Nezadovoljna Amber Lynn Gilles video je na Facebook postavila 22. lipnja. Novinari NBC-ja su u razgovoru s njom doznali da su joj mnogi korisnici društvenih mreža u međuvremenu prijetili smrću. Među ostalim je izrazila sumnju u učinkovitost maski u zaštiti od virusa, kazavši da su maske “glupe kao i ljudi koji ih nose”.

Umjesto potpore je dobila nadimak Karen, pogrdni naziv za privilegirane Amerikanke, rasistice, koje koristeći društveni status traže poseban tretman ne priznajući pravila koja se odnose na druge.

Incident poput onog u Starbucksu nije izoliran slučaj. Američki prodavači i konobari žale se da kupci često odbijaju nositi maske, zbog čega su prisiljeni uskratiti im uslugu i trpjeti njihove gnjevne reakcije.