KOME JE OVO POZNATO? Njemica odglumila jedan dan u životu svog muža, video je hit!

TikTokerica je savršeno prikazala neke navike svog supruga, a s njom suosjećaju žene diljem svijeta

Korisnica TikToka iz Njemačke rekonstruirala je prosječni dan suživota s muškarcem, a video je u kratkom roku postao viralan i počeo se širiti drugim društvenim mrežama.

“Jedan dan moga muža”, napisala je TikTokerica uz urnebesni video.

Pritom se dotaknula neurednih navika poput razbacane obuće i ostavljanja smeća posvuda, a upitala je pratitelje: “Kod koga je još ovako?”

Nije dugo trebala čekati na odgovor jer joj se javilo mnoštvo žena koje muči isti problem.

“Najgore je što ja to sve moram pospremiti za njim”, “Uznemiruje me kada ne zatvori bocu nakon što ispije gutljaj iz nje”, “Ovo s ogledalom je najbolje”, “Svi to rade i još su ponosni na sebe”, samo su neki od komentara.