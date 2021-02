KOLIKO VIDITE BOJA? U vrijeme u kojem kafići ne rade, ova slika je bila sasvim dovoljan povod za raspravu

Uz jednu fotografiju gradijenta boja na Twitteru postavljeno jednostavno pitanje – koliko vidite boja. A u vrijeme kada kafići ne rade i nisu moguće tipične Messi-Ronaldo, ustaše-partizani i slične rasprave uživo, to je bilo sasvim dovoljno za raspravu.

Naravno, kao i u svakom društvu, bilo je onih ‘pametnih’ koji su komentirali kako vide jednu boju ali različite nijanse, no među onima koji nisu trolali odgovori su drastično varirali – od onih koji vide samo dvije, do onih koji razlikuju čak 18 boja.

how many colors do you see pic.twitter.com/ABPWtMpLtV

— َmari ! (@newtkinnie) February 1, 2021