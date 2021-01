KOLIKO GOD BILI NERVOZNI PRIJE RAZGOVORA ZA POSAO, TEŠKO DA ĆETE SE IZBLAMIRATI POPUT OVE ŽENE: ‘Htjela sam propasti u zemlju…’

U trenutku panike i konfuzije, žena je pogrešno protumačila gestu direktora tvrtke i potpuno se izblamirala

Jedna žena ne može spavati nakon sramotne pogreške koja joj se dogodila samo 30 sekundi nakon što je upoznala direktora tvrtke s kojim je imala razgovor za posao.

Unatoč pandemiji koronavirusa, Nizozemka je s direktorom imala zakazan intervju uživo. Svoje je iskustvo podrobno opisala na Redditu, gdje je uspjela nasmijati tisuće korisnika.

Priznala je da je bila užasno nervozna uoči razgovora jer je htjela dobiti taj posao. Iako je pokušala ostati mirna, mogla je osjetiti kako joj srce kuca u grlu kada ju je pozdravio direktor koji je silazio niz stepenice.

Kada se zaustavio na pola stepenica, pretpostavila je da će se intervju održati na katu pa se popela k njemu. U tom je trenutku on savio ruku u laktu i približio ju njoj. U trenutku panike i konfuzije, žena je pogrešno protumačila njegov pozdrav i primila ga pod ruku.

“Mislila sam da mi tom gestom govori ‘Molim Vas, damo, primite moju ruku kako bih vas odveo do sobe dok zajedno šetamo promenadom’. Bez razmišljanja sam ispreplela ruke s tim nepoznatim muškarcem”, napisala je Nizozemka.

Sigurno će ju zapamtiti

“Samo smo stajali tamo. Ruku pod ruku, posred stepenica, glupo buljeći jedno u drugo. Htjela sam propasti u zemlju od srama. Nisam znala što napraviti, a mislim da ni on nije shvatio što se dogodilo pa smo tako stajali neko vrijeme. Kada je on napokon došao k sebi, rekao je: ‘Ovaj, mislio sam Vam dati pozdrav laktom’. Nakon toga sam se odmaknula od njega i promrmljala: ‘Da, da, to ima puno više smisla’. Jer imalo je, budimo realni. Nakon toga smo odradili razgovor”, otkrila je.

Autorica urnebesne objave dodala je da zbog srama ne može spavati već noćima, ali i da je unatoč svemu razgovor dobro prošao. Ipak, misli da ju je incident koštao pozicije i da su male šanse da će dobiti posao.

Korisnici Reddita u komentarima su joj poručili da im je uljepšala dan. “Ako ništa, ostavila si dojam i sigurno će te upamtiti. Nadam se da ćeš dobiti posao pa se oboje možete jednoga dana smijati cijeloj situaciji”, “Meni se dogodila slična situacija. Prvi dan posla rukovala sam se sa šefovim laktom. Nakon toga smo se vozili 10 katova liftom u potpunoj tišini”, pisali su.