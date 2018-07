Jednostavno je sprejem ispisao “taxi pečenjara” i počastio navijače.

Nakon senzacionalne pobjede koja je Vatrene odvela do finala, cijela Hrvatska je slavila. A kako i priliči slavlju, moralo se okrenuti i prase. No, kod glavnog zagrebačkog trga to je mali problem. Ipak, snalažljivost ne poznaje granice pa je genijalac malo preuredio karavan i u prtljažniku napravio ražanj. Na fotografiji koju nam je poslala čitateljica vidi se kako je taxi pečenjara postala pravi hit.