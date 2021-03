KOJE SU ŠANSE? Ozlijeđeni pas lutalica ušetao kod veterinara i tražio pomoć; sada se udomitelji otimaju za njega

‘Kada je ušao, podignuo je ozlijeđenu šapu kao da nas pozdravlja i da nam pokaže gdje ga boli’, rekla je veterinarka

Neočekivani posjetitelj početkom tjedna ušao je u veterinarsku kliniku u Brazilu. Radilo se o bolesnom i ozlijeđenom psu lutalici koji je izgledao kao da je veterinare molio za pomoć.

Veterinarka Dayse Ferreira baš je završavala je s drugim klijentom kada je na vratima ugledala psa koji je šepao. Ona i kolege ostali su zapanjeni životinjom koja je preuzela inicijativu i potražila njihovu pomoć.

JAKO NAM JE ŽAO OVOG PSIĆA, ALI NE MOŽEMO SE PRESTATI SMIJATI: Ovako je izgledao prije odlaska frizeru, a onda…

“Kad je ušao, podigao je ozlijeđenu šapu kao da nas pozdravlja i da nam pokaže gdje ga boli. Bili smo iznenađeni jer je znao gdje tražiti pomoć”, rekla je Ferreira za The Dodo.

Nakon brzog pregleda veterinarka je otkrila da mu šapa nije ozbiljno ozlijeđena, no imao je sreće što je posjetio kliniku zbog nečeg sasvim drugog. Naime, Ferreira je otkrila da pas lutalica ima mali tumor i da je prekriven buhama. Srećom, oboje je izlječivo uz odgovarajuću skrb.

Okupala je psa i dala mu lijekove, no to nije sve. Naime, društvenim mrežama proširila se riječ o neočekivanom pacijentu i ponude za udomljavanje počele su pljuštati sa svih strana. Njegovi usamljeni dani bliže se kraju, a veterinarka tvrdi da pas to praktički može osjetiti.

PLJAČKAŠ ULETIO U ZLATARNICU I VLASNIKU PRIJETIO PIŠTOLJEM: Umrijet ćete od smijeha kada vidite što je za to vrijeme radio pas

“Čak ne izgleda bolesno. Uzbuđen je kada je oko ljudi kojima je stalo do njega. Najdivnije od svega je što je došao sam. Njegova inteligencija je predivna. Sigurna sam da će ga udomiti dobri ljudi i da će mu biti pružena sva ljubav koju zaslužuje”, zaključila je Ferreira.