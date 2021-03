KOJE BOJE JE OVAJ KAPUT? Ako mislite da znate, mnogi će vam reći da se varate; evo nam nove masovne internet svađe

Sjećate se one drame s haljinom otprije nekoliko godina? E pa evo nečeg novog…

Australska fashion blogerica Tina Abeysekara, na Instagramu se pohvalila svojim novim balonerom, no teško da je očekivala ovakav rasplet događaja.

Naime, baloner koji je opisala kao ‘zeleni’, a koji se na stranicama Marks and Spencera prodaje kao ‘boja blijede jabuke’, izazvao je pažnju interneta upravo zbog te boje.

Ljudi, su naime, Tini masovno pisali kako je baloner siv, a ne zelen, kao što ga je ona opisala. Cijela priča je otišla toliko daleko da je Tina morala napraviti novu objavu posvećenu isključivo pojašnjavanju boje balonera. Kaže kako je na boju na slici utjecala i okolina, te da je bio tmuran dan zbog čega prava boja nije došlo do izražaja. No, ekipu to baš i nije uvjerilo pa se sada na čitavom nizu društvenih mreža odvija rasprava – je li baloner zelen ili siv?