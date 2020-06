KOJA JE BAKA, A KOJA JE UNUKA? Ljudi, pa ovo je copy-paste, kao da nas oči varaju

Iako brojni učinci genetike nisu vidljivi, neki ljudi mogu puno toga naučiti o svome biološkom nasljeđu ako se samo usporede sa svojim precima, piše Bored Panda.

Jedna od njih je 23-godišnja Shelby Contra koja je nedavno na Twitteru objavila svoju fotku i staru fotku bake kako bi pokazala koliko su slične. Njezin je tvit ubrzo postao viralan i mnogi su počeli objavljivati slične fotografije koje dokazuju sličnost među generacijama.

KRV NIJE VODA, ONI SU ŽIVI DOKAZ: Kad djeca toliko nalikuju na roditelje da je u isto vrijeme slatko i jezivo…

Pogledajte što se dogodi kada se genetika poigra s copy/paste opcijom.

Same! And I only discovered this after my grandpa passed… Now my whole family is realizing I look so much like her since she passed on April 1st 💕 pic.twitter.com/ngfSPBMOHd

— is this thing on? (@rafikiiiii) May 24, 2020