KLINKA (8) USPJELA PREVARITI ČITAV NIZ ODRASLIH: Teško da bi vama pala na pamet ova prevara kojom je ona izbjegla online nastavu

Osmogodišnja djevojčica nasmijala je tisuće ljudi svojom briljantnom prijevarom zahvaljujući kojoj je na nekoliko tjedana izbjegla online nastavu.

Tviteraš Mike Piccolo podijelio je priču o svojoj nećakinji koja je uspjela zavarati svoje roditelje, učiteljicu, profesora informatike, ravnateljicu, ali i Zoomovu tehničku podršku.

Naime, jednoga dana djevojčica se požalila mami da joj je Zoom misteriozno prestao raditi tijekom nastave. Majka ju je sat vremena pokušala ulogirati na profil, a kada nije uspjela, pretpostavila je da se radi o čudnoj pogrešci.

Iduća dva dana ponovno se javio isti problem pa su pokušali koristiti Zoom u drugoj kući, proveli su sat vremena na telefonu sa Zoomovom korisničkom podrškom, a učiteljica je stvorila novi link za cijeli razred u nadi da će mu onda moći pristupiti, no bezuspješno.

Majka je potom odustala od online nastave i iduća dva tjedna je podučavala kćer kod kuće jer joj se problem činio nerješiv. U jednom trenutku poslala je djevojčicu da uči kod prijateljice, a njezina majka slučajno ju je zatekla na djelu i shvatila što radi.

“Potajno ju je gledala iz druge sobe u kojoj je nije mogla vidjeti. Nakon otprilike sat vremena na Zoomu, mojoj nećakinji je dosta svega i onda kreće njena prijevara. Prijateljica moje sestre gledala ju je kako se odjavljuje s profila i onda otprilike 20 puta upisuje pogrešnu lozinku. Naime, shvatila je da Zoom zaključava profil na određeno vrijeme kada se ulogirate s pogrešnom lozinkom. Što više puta to napravite, to je duži period koji trebate čekati da se vratite u Zoom”, napisao je ponosni ujak.

