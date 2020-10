KLINCI SU ČUDO! Svećenik podigao ruku u znak blagoslova, a zbog jednog poteza ova djevojčica postala je hit

Dječji nestašluci i nevinost stvaraju drage uspomene koji će roditelji zauvijek pamtiti.

Za jednu simpatičnu uspomenu pobrinula se djevojčica koja je krivo protumačila svećenikov blagoslov. Naime, on je podignuo ruku i molio se, a djevojčica je pomislila kako joj daje peticu. Potom je stala na prste i dala je njemu, na što je svećenik izgubio kontrolu i počeo se smijati, baš kao i okupljeni promatrači u crkvi.

KAD POMISLITE DA STE VIDJELI SVE…: Evo kako je jedan svećenik iz Amerike krstio bebu uz pridržavanje propisanog razmaka

Snimka je postala viralna na Twitteru s više od 2.4 milijuna pregleda i 32.000 lajkova.

Father is saying a blessing.

The innocence of a child.

They’re trying not to laugh.

Best thing you’ll see today… pic.twitter.com/8ueI8JLhnf

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 21, 2020