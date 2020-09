KATASTROFALNI OGLAS ZA STAN POSTAO HIT: Vidite nešto čudno na ovim fotkama? Pa što im je bilo u glavi…

Ako ste ikad na internetu tražili stan za iznajmljivanje, onda ste se sigurno nagledali svega, no jedan je oglas posramio sve ostale svojim fotošopiranim fotkama.

Namještaj na fotkama obično može poslužiti kao dobar pokazatelj kvadrature stana, što očito znaju i ovi najmodavci. No, budući da nisu imali namještaj pri ruci, oni su ga odlučili dodati na fotke, i to bez adekvatnih vještina u Photoshopu.

Ideja je bila bolja od izvedbe, a tviterašica Caitiedelaney objavila je fotke njihovog pokušaja. “Gubim j*beni razum zbog fotki stanova na oglasima”, napisala je u opisu i prikupila više od 50.000 lajkova.

Losing my fucking mind at these apartment listing photos pic.twitter.com/9NydqvWsKZ

— caitie delaney (@caitiedelaney) September 1, 2020