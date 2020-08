KAO DA SU HIPNOTIZIRANE: Tip nije mogao vjerovati svojim očima – ovce se satima nisu pomakle s mjesta

Jezivu scenu zabilježio je 24-godišnjak koji je s obitelji boravio u engleskom Nacionalnom parku Lake Disctrict

Posljednjih dana društvenim mrežama kruži bizarni video na kojem stado ovaca nepomično stoji u polju, kao da su hipnotizirane.

Neobičan prizor snimio je 24-godišnji Rory Davis prije mjesec dana dok je s obitelji boravio u Nacionalnom parku Lake District. Majka mu je poslala poruku ujutro da obrati pozornost na ovce, no on ju nije ozbiljno shvatio.

Sat vremena kasnije djevojka Emily provirila je kroz prozor i vidjela kako se ovce uopće nisu pomaknule.

Eerie video shows herd of sheep frozen in place https://t.co/lwhDr7Q2UI pic.twitter.com/BklVhd8ofC — New York Post (@nypost) August 14, 2020

“Nisam mogao vjerovati svojim očima. Mama mi je poslala poruku u 10 sati ujutro, a one se nisu pomakle do 13 sati kada sam izašao van. Tek kada sam se vratio u stan one su se razišle”, otkrio je Rory za Mirror.

Iako i on živi na selu, tvrdi da nikad nije svjedočio nečem sličnom. Iako nije poznato zašto su se ovce ‘smrznule’ na mjestu, neki tvrde da postanu nepomične kada dođe do nagle promjene temperature ili pljuska, odnosno kada su mokre i kada im je hladno.