KAMERA GA UHVATILA KAKO OBLJUBLJUJE MOTOCIKL: ‘Da, ima on curu, zove se Sue Zuki’

A mislio je da ga nitko ne vidi…

Muškarac u, po svemu sudeći, salonu motocikala, zajašio je motor i to spuštenih hlača. Naskakuje on na motor, toliko da ga je odgurao do sredine prostorije. U jednom trenutku naglo se ustaje i diže hlače, vjerojatno misleći da je netko u susjednoj prostoriji.

Snimka iz Kine posala je hit na Liveleaku (upozoravamo, necenzurirana) i naravno, zaradila mnoštvo komentara.

“Da, ima curu , zove se Sue Zuki”, “A nije se zadržano ni da joj da pusu”, “Motor je to tražio”, “Ona je seoski bicikl…” i slično.