KAKVA PRIČA! Teorija zavjere kaže da je ovo vila u kojoj je Hitler imao plastične operacije, a onda zbrisao u Ameriku

Već sama gradnja Vile Winter je sporna – vlasti tvrde da je izgrađena tek nakon Drugog svjetskog rata, no mještani govore malo drugačiju priču – o vojnicima koji osiguravaju područje i dovođenju radnika iz zatvora

Gustav Winter, povučeni arhitekt iz njemačkog Schwarzwalda, od 1915. je radio na španjolskom kanarskom otočju. Projektirao je niz javih objekata na otocima Fuerteventura i Gran Canaru, uključujući i piste, no na koncu će ostati zapamćen zbog vile koje napravio na osami.

Vila koja za Španjolce nije postojala

Već sama gradnja Vile Winter je sporna – mještani tvrde da je izgrađena 1937., španjolske vlasti uvjeravaju kako je bila gotova 1946. dok je sam Winter govorio da je bila gotova tek 1958. No jednu stvar vlasti teško mogu osporiti. Mještani govore kako je gradilište bilo strogo čuvano i kako su tamo dovodili zatvorenike na rad. Iako vlasti ne govore je li to bio slučaj i s Vilom Winter, teško mogu sakriti kako je 1939. Adolf Hitler postigao dogovor s Franciscom Francom da će cijeli poluotok Jandia na otoku Fuerteventura pretvoriti u vojnu zonu, a projekt je povjeren Winteru. Također, Nijemci su dobili i ovlasti samostalno upravljati tim dijelom otoka, što bi i objasnilo zašto španjolske vlasti mogu, tehnički, biti potpuno u pravu kada kažu da vila nije postojala prije 1946.

Tajna baza za podmornice

Dok je Winter, čije su izručenje poslije rata tražile i Njemačka i saveznici tvrdio kako je vila izgrađena da bi se „iskoristio poljoprivredni i ribarski potecijal okolne zemlje“, mnogi su nagađali kako je u pitanju vojna baza. Osamljena lokacija uz obalu Atlantika, tvrdili su, trebala je služiti kao stanica za njemačke podmornice, a kao krunski dokaz navode toranj vile u koji je bio ugrađen i reflektor.

OTKRIVENA HITLEROVA KNJIGA: Otkriven stravičan plan kojeg je planirao ostvariti na drugom kontinentu

Bijeg štakorskom linijom, uz pomoć Crkve i Španjolske

No u fokus teoretičara zavjere došla je tek nakon rata. Nakon što je SSSR slomio i posljednji otpor nacista u Berlinu i opkolio zgradu kancerala, Hitler je 30. travnja 1945. počinio samobojstvo. Kako bi se spriječilo svojevrsno idolopoklonstvo, da ne ostave ni spomen na nacističkog vođu, Sovjeti koji su pronašli spaljeno tijelo u dvorištu zgrade, nisu ga pokopali, a to je bilo sasvim dovoljno da poklonici zločinačke ideje tvrde kako Hitler zapravo nije mrtav. Objašnjenja su varirala od potpuno sumanutih, poput toga da Hitler živi u unutrašnjosti Zemlje, do onih koji su se naslanjali na stvarne puteve nacista koji su bježali od pobjednika.

Prema jednoj od teorija, kao i mnogi drugi zločinci koji su pobjegli u latinsku Ameriku uz pomoć crkvenih kanala, preko Vatikana i Španjolske, i Hitler je nastavio život u Južnoj Americi. No vjerojatno najpoznatije lice onoga doba morao je imati nepogrešivo krinku, a upravo tu u priču ulazi vila Winter.

Tamo je, tvrde, Htiler prošao plastičnu operaciju, prije nego što je lažirao samoubojstvo i pobjegao iz Europe. Naravno, činjenica što su Sovjeti sačuvali dio lubanje za koju je DNK analiza pokazala da je pripadala Hitleru, tek je neznatna smetnja teoretičarima zavjere koju odbacuju kao i dobar dio drugih argumenata – oni žele da u to vjerujete.

Danas je u pitanju oronula zgrada, o kojoj se brine jedan domar, a iako formalno nije otvorena, za malu napojnicu često pusti posjetitelje. Neke od njih zna iznenaditi i to što je na zgradi izvješena zastava Kanarskih otoka…