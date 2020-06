KAKVA LJUDINA: Vozač autobusa vidio lopova koji je napao staricu pa je bez oklijevanja istrčao spasiti

Karoly Zsolt Kis vozio je autobus u mađarskom gradu Miskolcu kada je uočio lopova koji je zaskočio staricu i pokušao joj oteti torbu.

Nadzorne kamere u autobusu zabilježile su vozača, inače bivšeg vojnika, koji je bez oklijevanja zakočio, izašao iz autobusa i odgurnuo pljačkaša. Stao je između lopova i starice, sve dok ovaj nije pobjegao s mjesta incidenta.

