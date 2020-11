KAKVA BLAMAŽA TRUMPOVOG ODVJETNIKA: Toliko se preznojio na pressici o ‘pokradenim izborima’ da mu je boja za kosu počela curiti niz lice

Rudy Giuliani, odvjetnik Donalda Trumpa i nekadašnji gradonačelnik New Yorka, na konferenciji za novinare govorio je o prevari na predsjedničkim izborima u SAD-u.

Na 76-godišnjeg Giulianija očito su utjecali brojni reflektori natiskani u maloj prostoriji zbog čega se počeo obilno znojiti. Nekoliko je puta brisao čelo, ali ubrzo mu je smeđa boja za kosu počela curiti niz lice.

Odvjetnik se nije dao smesti pa je nastavio sa svojim govorom, što je izazvalo smijeh kod njegovih suradnika. “Rudyju curi boja za kosu niz lice”, rekao je jedan član tima kroz smijeh, misleći da ga nitko ne čuje.

Kako to obično biva, snimka se brzinom munje proširila društvenim mrežama. Bizarna situacija s presice posebno je zabavila tviteraše i izrodila urnebesne memove.

Watching Rudy Giuliani at his press conference like pic.twitter.com/rwAxcK2WXp

I just found this exclusive footage of #RudyGuilliani after his press conference pic.twitter.com/LbM2JaN7WU

— Jessica Bluemke Greiff (@blueburie) November 19, 2020