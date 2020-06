‘KAKO SE ZOVE ĐOKOVIĆ S KORONOM?’ Teniski prvak sada je u nemilosti interneta, smislili su mu i novo ime

Srpski tenisač Novak Đoković postao je apsolutni antijunak Balkana, a sve zato što je, u jeku pandemije i ne znajući da je pozitivan na koronavirus, organizirao turnir Adria Tour u Zadru.

Nakon što je potvrđeno da boluje od covida-19, korisnici Twittera dali su mu novo ime – Novak Đokovid. Neki su se sjetili da su ga ranije prozvali Novax jer se protivio cijepljenju pa su starom nadimku samo dodali novi.

Ogorčeni tviteraši otišli su toliko daleko da su prvom reketu svijeta otvorili profil na toj društvenoj mreži s novim nadimkom – Novax Đokovid. Srbi prednjače u šalama na račun svojega prvaka, a mnogi se nadaju da ga neće liječiti supruga Jelena, već pravi liječnici.

Baš kao što je ime Novaka Đokovića postalo poznato u cijelome svijetu zahvaljujući njegovim sportskim uspjesima, sada je, nažalost, postalo predmetom sprdnje i u stranim zemljama.

Djokovic's boldness and idiocy is astounding, and the same goes for Zverev, Coric, Dimitrov, Troicki, and all who followed him. As @NickKyrgios said, boneheads.https://t.co/iP0FiCUhu5

— Jack Farrell (@JackWFarrell) June 23, 2020