Ako su se ljudi spremni posvađati zbog jednog jela, onda je to zasigurno pizza. Od vječnog pitanja je li ananas prihvatljiv dodatak do mjesta gdje su pojeli najbolju pizzu, raspravama zapravo nema kraja.

Jedna pizzerija iz Manchestera nedavno je podigao prašinu objavom na Twitteru u kojoj su osudili gosta zbog načina na koji je pojeo pizzu. Podijelili su fotku njegovog tanjura na kojem je ostala samo kora.

“2020., zašto nas želiš tako jako povrijediti”, napisali su uz fotku koja je razbjesnila tviteraše.

2020, why do you want to hurt us so much? 😭 pic.twitter.com/Hj8Tn9JlK9

— HCSourdoughPizza (@Honest_Crust) October 24, 2020