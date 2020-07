KAKAV APSOLUTNI KRETEN: Ovaj tip ima najgoru metodu upucavanja – preko 1000 žena probušio je gume na autu

Zahvaljujući nevjerojatnom nizu događaja, muškarca je prepoznala žena kojoj je ‘priskočio u pomoć’ u istoj situaciji godinu ranije

Na listi najgorih, ali najoriginalnijih uleta našao se onaj jednog Japanca koji je bušio automobilske gume vozačicama samo kako bi im prišao i ponudio pomoć, piše Oddity Central.

Muškarac (32) nedavno je uhićen jer je probušio gumu jednoj 43-godišnjoj vozačici, nakon čega ju je slijedio i ponudio joj pomoć kada se zaustavila da pregleda kotač.

Prije mjesec dana neimenovana žena izlazila je iz supermarketa, ušla u automobil i odvezla se. Nakon nekoliko sekundi shvatila je da je njezina prednja guma probušena pa se zaustavila kako bi ju provjerila.

U tom je trenutku prijateljski nastrojen muškarac izašao iz svog auta i ponudio joj pomoć. Iako je cijenila njegovu gestu, žena se ubrzo sjetila da joj se ista stvar dogodila prošle godine, a i muškarac joj je izgledao poprilično poznato.

Neobična metoda za upoznavanje

Nakon što su se razišli pozvala je policiju i objasnila što se dogodilo. Službenici su pregledali snimke s nadzornih kamera ispred supermarketa i otkrili da joj je gumu probušio isti muškarac koji joj je pomogao.

On je odmah priznao zločin, rekavši da je to napravio samo kako bi se upoznao s vozačicom. No, to nije najčudniji detalj u cijeloj priči. Naime, istu je stvar ponovio nekoliko puta u prošlosti, točnije oko tisuću.

Kada su detalji incidenta došli u medije, nekoliko ljudi uočilo je sličnost između slučaja iz 2013. kada je 25-godišnjak iz istog grada bušio gume ženama kako bi ih upoznao. Iako tada nije završio u zatvoru, platio je nekolicini svojih žrtava novčanu naknadu od 279 dolara.

Još uvijek je nepoznato koliko je točno puta Japanac probušio gume vozačicama, no njegov odvjetnik tvrdi da broj slučajeva prelazi tisuću. Pritom očito nije imao sreće jer mu je ista žena bila žrtva dva puta u godinu dana, a najtužnija činjenica jest ta što unatoč silnom trudu na taj način nije uspio zavesti nijednu ženu.